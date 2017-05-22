Москва, 22 мая, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В подходах к экономическим реформам в России существует ряд мифов, считает глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, пишет газета «Коммерсантъ».

Квентин Массейс. Менялы и ростовщики (фрагмент)

Уточняется, что экономические реформы, которые будут введены в России с 2018 года, эксперты будут обсуждать в конце мая. При этом нужно обратить внимание на идеи, которые, по мнению Кудрина, не могут быть воплощены в ходе реформ.

Первый распространенный миф, на который указал Кудрин, — это представление о том, что в России инфляция носит преимущественно немонетарный характер, и нет смысла регулировать ее мерами денежной политики. Те, кто придерживается этого мнения, утверждают, что Банку России следует отказаться от таргетирования инфляции как своей основной задачи. Инфляцию же предлагают устранять с помощью ограничения монопольных тарифов.

Кудрин отметил, что все влияющие на инфляцию факторы носят монетарный характер. Инфляцию прежде всего определяет политика Банка России, задающая ее фактические темпы.

Второй миф заключается в том, что экономика не растет должным образом из-за нехватки денег, а значит, рост можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения. Кудрин утверждает, что монетизация (как и прочие показатели развития кредитных отношений) определяется способностью финансовой системы страны генерировать ресурсы, а не жесткостью или мягкостью денежной политики,

Третий миф: рост экономики можно разогнать при помощи незагруженных производственных мощностей, которых в стране много. Для этого нужно снизить процентную ставку.

Отмечается, что на самом деле имеющиеся показатели не подтверждают, будто бы экономика имеет около 20% незадействованных мощностей. Так, аналитики Банка России и Института Гайдара уверены: основную роль в торможении роста экономики выполняют структурные факторы, и потенциала для монетарного стимулирования нет.

Четвертый миф заключается о том, что увеличению скорости экономического роста может способствовать какой-либо аналог политики «количественного смягчения». По мнению Кудрина, количественное смягчение помогает лишь в тех странах (США, Япония, Великобритания, страны Европейского союза), которые изначально жили в условиях низкой инфляции.

Пятый миф — в том, что возвращение Банка России к активной валютной политике усилит рост экономики за счет снятия с компаний России валютных рисков. Однако, такое регулирование обменного курса может в итоге вызвать кризис платежного баланса.

По мнению Кудрина, разработка стратегии роста экономики в России должна быть сделана с ориентацией на устойчивый рост. Поэтому в стратегии нельзя допускать меры, дающие позитивный эффект только в краткосрочной перспективе.