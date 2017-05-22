Санкт-Петербург, 22 мая, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов готов инициировать юридическое преследование активистов, которые облили его виски во время публичного мероприятия в Санкт-Петербурге. Об этом Венедиктов сообщил сегодня, 22 мая, в эфире возглавляемой им радиостанции.

Пресс-служба петербургского отделения партии «Другая Россия» Другороссы облили Венедиктова виски

«Отвечать будут мои юристы. Я завтра вернусь в Москву и проконсультируюсь с моими юристами», — сказал главред «Эха Москвы», находящийся сейчас в Амстердаме.

Напомним, трое активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» облили Венедиктова виски во время общественно-политической дискуссии с Александром Прохановым в Александринском театре 21 мая. Свои действия «лимоновцы» объяснили протестом против сотрудничества Венедиктова с властями. Другороссы были ненадолго задержаны охраной театра, однако в полицию никаких заявлений с просьбой привлечь их к ответственности не поступало.

«Собственно, что произошло? Незарегистрированная политическая партия осуществила атаку на главного редактора одного из известных СМИ по политическим мотивам, что они не скрывают. Вот пусть мои юристы и поработают с этим», — заявил сегодня Венедиктов, которого цитирует сайт «Эха Москвы».

Он уточнил, что предварительные разговоры с юристами говорят о том, что есть перспектива преследовать нападавших по закону, однако окончательного решения еще не принято. «Если мои юристы скажут: «Тьфу на них», значит, тьфу на них», — добавил главный редактор «Эха Москвы», оценив инцидент в петербургском театре как «атаку-лайт».

Однако Венедиктова особенно возмутило то, что нападение на него произошло на мероприятии под названием «Диалоги», «Открытая библиотека».

«Поэтому мне не кажется, что к этому нужно относиться легкомысленно. И мы пойдем строго юридическим путем, если мои юристы найдут такую возможность. Потому что не хочу создавать пиар этой маргинальной группе, этим штурмовикам, но, тем не менее, оставлять так тоже нельзя, потому что это прецедент для других», — резюмировал Алексей Венедиктов.

Добавим, что свою акцию «Веник в вискаре» в отношении Алексея Венедиктова другороссы также объяснили «национал-предательской» позицией радиостанции «Эхо Москвы» по вопросу Крыма и Донбасса, а еще — случаем с активистом «Другой России» Олегом Мироновым, который был приговорен к лишению свободы после хулиганской выходки на концерте Андрея Макаревича в 2014 году.

«При этом Венедиктов в эфире «Эха» хвастался, что это произошло благодаря его «публичным и непубличным усилиям», — заявляют петербургские сторонники «Другой России».