Орел, 22 мая, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Орловский области начало проверку в отношении начальника департамента государственного имущества и земельных отношений администрации Орловской области Андрея Синягова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Проверку следственные органы начали в связи с появлением в прессе информации о том, что Синягов якобы применил насилие в отношении своей подчиненной. Сейчас, сообщили в СУ СКР, проверяются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщения о драке в администрации региона появились на прошлой неделе. Как сообщили местные СМИ, заместитель Синягова Наталья Плотникова обвинила его в том, что 16 мая он, находясь в своем кабинете, дважды ударил ее по лицу. У женщины — перелом носа и ушиб мягких тканей. Сам Синягов отрицал рукоприкладство.

Андрей Синягов возглавил департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области в мае 2015 года. В Орел он приехал из Санкт-Петербурга — из Ленинградской области и губернатор Вадим Потомский.

Синягов уже был замешан в скандалах. Так, руководитель департамента госимущества фигурировал в уголовном деле в отношении владельца «Орловской нивы» Сергея Будагова. Еще в 2014 году Потомский заявил о намерении вернуть в госсобственность холдинг. Тогда же в отношении Будагова было возбуждено уголовное дело: по версии следствия, он выкупил 99,98% акций ОАО «АПК «Орловская нива» за 14,1 млн рублей при реальной стоимости более 700 млн рублей. Правительство региона пыталось оспорить сделку в суде, но безуспешно.

А весной 2016 года Сергей Будагов был задержан: он якобы попытался дать взятку в пять миллионов рублей начальнику департамента госимущества Андрею Синягову. Суд при рассмотрении дела полностью оправдал Будагова, усмотрев «признаки провокации, выразившиеся в склонении Будагова Синяговым к даче взятки». Выводы районного суда подтвердил в конце апреля и областной суд.

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С именем Синягова связан и скандал с продажей кинотеатра «Родина» в областном центре — здание является памятником истории и культуры регионального значения. Оно было продано летом прошлого года, приобретателем стало ООО «Мостострой 66». Продавцом выступило АИЖК Орловской области (96% акций — в собственности правительства региона). При этом, как писала «Орловская среда», этими акциями управляет департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области, которым руководит Андрей Синягов, он же является и председателем совета директоров АИЖК. В ноябре прошлого года, когда вопрос с продажей «Родины» обсуждался на заседании облсовета, Синягов заявил, что «Родина» не является собственностью области, а сделку по продаже с советом директоров АИЖК не согласовывали, так как сделка «не являлась крупной».

Кстати, тогда же, осенью 2016-го, орловские правоохранители задержали директора АИЖК Сергея Кочергина. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в результате чего АИЖК потерял имущество на сумму 62 млн рублей, а также покушении на хищение чужого имущества путем обмана — на общую сумму более 288 млн рублей.

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Кочергин уверен, что дело «заказное». На заседании районного суда 25 апреля (решался вопрос о мере пресечения) Сергей Кочергин заявил о наличии у него аудиозаписи разговора якобы с губернатором Орловской области Вадимом Потомским. На записи, в частности, слышно, как некий человек, к которому Кочергин обращается «Вадим Владимирович», убеждает собеседника, что у него «все вопросы решены». Проверкой аудиозаписи сейчас занимаются правоохранительные органы.