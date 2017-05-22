Оренбург, 22 мая, 2017, 10:14 — ИА Регнум. В Оренбурге остается открытым вопрос появления памятника уроженцу Оренбуржья, герою-антифашисту Александу Шморелю — основателю подпольной студенческой группы «Белая роза», со дня рождения которого 16 сентября 2017 года исполняется 100 лет. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов, с 2012 года идея памятника витает в воздухе. При этом имелся проект, и организация готова была выделить под его реализацию 1 млн рублей. Однако проект памятника вызвал противоречивые мнения, в результате переделанный проект оценили в 2,5 млн рублей, а такую сумму выделять организация оказалась не готова. Сейчас готов новый проект, стоимостью 1,8 млн рублей.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Проект памятного знака Александру Шморелю

Стоит отметить, после канонизации Александра Шмореля в 2012 году Президентское кадетское училище вышло с инициативой в горсовет назвать в честь святого героя улицу. депутатский корпус в свою очередь сделал встречное предложение — дать имя Шмореля скверу, расположенному возле школы № 39. По словам Игоря Храмова, этот вариант был удачным, поскольку делегации, приезжающие в Оренбург на мероприятия, посвященные антифашисту останавливаются в гостинице, которая неподалеку от сквера. Согласно решению градостроительного совета города памятник высотой в три метра должен появиться в этом парке.

Президент благотворительного фонда признался, что в преддверии знаковой даты он написал письма губернатору Юрию Бергу. После повторного обращения прошло несколько заседаний оргкомитета, на том все и закончилось.

«Канонизированный Русской православной церковью как святой Александр Мюнхенский, уроженец Оренбурга, стал символом борьбы с нацизмом и огромной любви к России для многих людей в разных уголках мира. Его имя уже много десятилетий носят площадь в Мюнхене и учебные заведения Германии, мемориальная доска Шморелю установлена на православном Александровском подворье в центре Иерусалима. Недавно появились площадь и памятный знак Александру Шморелю в пригороде Франкфурта-на-Майне. Целый ряд книг, вышедших в России, Германии, Швейцарии и совсем недавно — в США, посвящены нашему соотечественнику. На юбилейные торжества в сентябре в Оренбург едут три семьи племянников Шмореля, фонд «Белая роза» уже в 17-й раз будет вручать оренбургским студентам стипендии им. Александра Шмореля. Ожидается визит в Оренбург посла Германии в России фон Фрича и других официальных лиц. Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» готов 17-й год подряд провести мероприятия в память о нашем выдающемся земляке, но готов ли к 100-летию Александра Шмореля его родной город?», — отметил Храмов.

«В последние годы в Оренбурге появилась замечательная городская скульптура — Ученому коту и бездомной собачке у областного театра драмы, скоро появится бронзовая скульптура оренбургской козы. А вот установят ли памятный знак Александру Шморелю, казненному в 1943 году в Мюнхене нацистскими палачами за то, что он боролся с режимом Гитлера, за его преданность далекой русской Родине?» — вопрошает общественник.

На фоне бездействия чиновников неожиданно появилась народная инициатива. Группа руководителей оренбургских предприятий начала сбор средств на создание памятного знака. Причем они решили жертвовать свои личные деньги. Среди первых меценатов проекта — Павел Гладков, Михаил Балясный, Максим Погадаев. В первую неделю собрано 135 тыс. рублей. Фонд «Евразия» призывает всех неравнодушных людей поддержать народную инициативу по сбору средств на памятный знак, чтобы достойно встретить юбилей Александра Шмореля — святого новомученика Александра Мюнхенского.

Напомним, уроженец Оренбурга Александр Шморель в раннем детстве покинул Россию. В 1942 году вместе с товарищами по учебе в мюнхенском университете создал антифашистскую группу под именем «Белая роза». В 1943 году подпольщиков задержали, а организаторов антифашисткой группы казнили на гильотине. Александр Шморель канонизирован в 2012 году Русской православной церковью.