Москва, 22 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) назвал «подведением итогов» частью избирателей инцидент с президентом Украины Петром Порошенко в заповеднике «Быковнянские могилы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В своем Twitter-аккаунте Пушков написал, что, прокричав Порошенко «Брехло!» и «Позор!», часть избирателей Украины «емко и эмоционально подвела главные итоги его президентства».

«Vox Populi», — написал сенатор.

Напомним, в День жертв политических репрессий 21 мая Порошенко поехал в Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы». Там его обступили несколько десятков граждан и после непродолжительной беседы начали скандировать «Ганьба!» (позор).

В результате президент Украины был вынужден ретироваться: он покинул мемориальный заповедник под крики толпы «Позор!» и «Брехло!».

Читайте также: Порошенко ретировался со встречи с украинцами под крики «Позор» и «Брехло»