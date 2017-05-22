Рим, 22 мая, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Беженцы продолжают массово прибывать в Италию через Средиземное море, передает 21 мая Berliner Morgenpost.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно данным итальянской службы береговой охраны, 20 мая в Средиземном море был спасён 2121 беженец.

В ходе спасения участвовало около 17 различных операций, в том числе от немецких благотворительных организаций «Jugend Rettet» и «Sea-Eye».

Несколько человек доставлены быстроходными катерами в итальянские больницы.

Помимо этого 19 мая было спасено около 2300 беженцев.

Так как в 2016 году балканский маршрут был закрыт, беженцам не остается ничего кроме как следовать средиземноморскому маршруту.

Из-за большого потока мигрантов контрабандисты переполняют лодки, происходит перегруз, и возникает серьезная опасность утонуть.

Итальянская береговая охрана совместно с различными благотворительными организациями занимается круглосуточным спасением беженцев.

Только с января по середину апреля 2017 года в Италию с берегов Ливии прибыло около 28 тысяч человек, это на 30% больше аналогичного периода в 2016 году.

Ожидается, что в 2017 году кризис беженцев в ЕС обострится, так как ситуация во многих странах Северной Африки и Ближнего Востока только усугубляется, пишет издание.