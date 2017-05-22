Москва, 22 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Похолодание ожидается в Москве в последние майские выходные, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в мае

По его словам, похолодание произойдет из-за «ныряющего циклоническего вихря».

В ночь на 27 мая пройдут ливни, которые местами могут переходить в мокрый снег. При этом температура местами опустится до нуля.

По словам синоптика, похолодание в Москве связано с атмосферным фронтом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, май 2017 года стал одним из самых холодных в истории наблюдений. В отдельные дни мая отрицательные аномалии температуры достигали минус 9−10 градусов. В XXI веке май 2017 года пока остается самым холодным.

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