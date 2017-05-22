Вашингтон, 22 мая, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Гендиректор американского автоконцерна Ford Motor Марк Филдс в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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«Поступила целая череда слухов о предстоящей перестановке кадров в компании, в том числе возможности того, что исполнительный директор Марк Филдс будет заменен на ушедшего в отставку исполнительного директора компании Steelcase Джеймса Хэкетта, который в данный момент занимает пост председателя подразделения Ford Smart Mobility», — говорится в сообщении.

Ожидается, что компания объявит об этом решении уже понедельник, 22 мая.

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