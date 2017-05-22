Москва, 22 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Украина либо выполнит Минские соглашения, для чего она не обладает сложно организованной элитой, способной на построение по-настоящему сложных внутригосударственных структурных комбинаций, либо она начнет полноценно осуществлять бандеровскую мечту об унитарном нацистском государстве с разделением населения на людей и «недочеловеков» в центре современной Европы, либо дезинтеграционные процессы будут нарастать сами собой, по мере накопления неразрешенных внутренних противоречий, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 21 мая в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

"Я никоим образом не хочу ликовать по поводу того, что процесс в эту сторону идёт, но, по-моему, мне не приснилось, что возник уже какой-то венгерский фактор… А на самом деле — ситуация, при которой уже отдельные районы Украины начали выдвигать претензии… с «братской» Венгрией соединяться. Процесс пошёл», — отметил политолог, добавив, что вариантов развития событий для украинской власти всего два. Из которых первый полностью соответствует духу Минских соглашений и устраивает Россию, но даже на техническом уровне неосуществим на Украине в связи с соответствующими качествами подавляющего большинства властной элиты, а второй — мечта радетелей на украинскую «незалежность».

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"Проблема проста как мычание: либо реализуется действительно сложная конструкция существования украинского государства (но она требует сложно организованных людей, а мы видим примитив, и этот примитив преобладает), либо реализуется бандеровская концепция, по которой всё делится на бандеровское унитарное ядро, «несвидомых» украинцев, которых надо зачищать, и «москалей», которых вместе с евреями нужно определенным образом в определенные места отправлять. Эта концепция есть мечта [пробандеровских сил на Украине], нереализуемая в современной Европе и нигде, но когда нельзя, но хочется, то можно», — озвучил политолог ситуацию, в которую себя завела украинская власть, добавив, что, даже в случае отказа украинской власти идти по любому из вышеперечисленных путей, «диссоциация территорий происходит сама собой».

Обсуждая законодательный запрет на территории Украины более сотни российских компаний, включая интернет-сервисы, социальные сети и СМИ, Кургинян назвал это капитуляцией.

«То же самое существует со средствами массовой информации. Ничего более идиотского, чем сказать, что поскольку они средства ведения войны, то надо их запрещать, быть не может, потому что запрет — есть капитуляция. Как только ты ведешь информационную войну, ты должен победить противника, а не запретить его. Как только ты его запретил, он вышел в другом месте, и ты комичен. Поэтому это полное понимание безграмотности, и эта безграмотность во всём», — резюмировал политолог.

Напомним, что Сергей Кургинян также уверен, что Украина подписала Минские соглашения на коленях и не собирается их выполнять, поскольку это несёт непосредственную угрозу нынешнему правящему режиму и бандеровским сторонникам унитарной фашистской Украины.