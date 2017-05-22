Чебоксары, 22 мая, 2017, 09:27 — ИА Регнум. По итогам четырёх месяцев в обрабатывающих производствах индекс составил 95,6%. В структуре обрабатывающих производств из 20 видов экономической деятельности спад допущен в 12-ти. Наибольшее снижение произошло в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 60,2%), производстве бумаги и бумажных изделий (83,7%), производстве одежды (85,7%), полиграфии (85,8%). Максимальный рост произошёл в производстве текстильных изделий (индекс 131,3%), химическом производстве (122%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (114,5%).

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В электроэнергетике в январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс составил 114,7%, в водоснабжении и водоотведении — 123,7%. По данным Чувашстата, в структуре водоснабжения по итогам четырёх месяцев более всего выросли объёмы сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья — индекс составили 182,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, индекс промышленного производства в Поволжье в январе-марте 2017 года по сравнению с январём-мартом 2016 года составил 101,2% (в РФ — 100,1%). Падение допущено только в Удмуртии (индекс 86,1%), остальные регионы продемонстрировали рост. Больше всего объём промпроизводства вырос в Мордовии (индекс 120,1%), Ульяновской области (111,6%) и Пензенской области (106,2%). В пятёрку лидеров также вошли Нижегородская область (105,4%) и Пермский край (105%). Минимальный рост показала Чувашия (100,3%).