Москва, 22 мая, 2017, 09:12 — ИА Регнум. В жилых домах Москвы профилактические отключения горячей воды начнутся с 22 мая. На сайте ПАО «МОЭК» размещен актуализированный график отключений горячей воды, необходимых для проведения профилактических работ в межотопительный период., сообщали в МОЭК.

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Во время отключений горячей воды, продолжительность которых в столице не должно превышать 10дней, пройдут профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, а также диагностика сетей и перекладка трубопроводов с применением новых технологий.

Профилактические работы коснутся 71 тысячи зданий, среди которых — 33 тысячи жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3,1 тысячи жилых домов, на время работ горячую воду отключать не будут.

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Как сообщало ИА REGNUM, отключать горячую воду в Москве планировалось начать с 10 мая. Однако из-за похолодания профилактические работы пришлось снова включить отопление в жилых домах и перенести отключение горячей воды на 22 мая.

Напомним, отключение отопления в Москве началось со 2 мая. По нормативам тепло перестают подавать, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне восьми градусов тепла не менее пяти дней подряд.

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