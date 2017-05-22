Новосибирск, 22 мая, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Включение в «Стратегию-2030» в качестве важных задач развитие Транссиба и БАМа представляется новосибирскому политологу Сергею Бирюкову обоснованным, поскольку «от глубины и качества модернизации двух этих путей зависит возможность создания условий для динамичного развития регионов Сибири и Дальнего Востока».

Трансибирская железная дорога. 1899

«Помимо этого, Транссиб является коммуникационным объектом, к которому проявляют интерес китайские партнеры в рамках продвигаемого ими проекта «Нового Шелкового пути». В то же время, переход регионов Сибири и Дальнего Востока к динамичному развитию едва ли возможен без пересмотра характера и направленности социально-экономической политики на уровне федерального центра, без осуществления разумной децентрализации управления и укрепления межрегиональных связей», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Бирюков.

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В свою очередь политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур отмечает, что «Стратегия экономической безопасности» представляет в основном «набор благих пожеланий».

«Конечно, для Сибири стратегически важным является сохранение и развитие Транссиба и БАМа как транспортных коридоров. Ведь практически вся жизнь в Сибири происходит на узкой полоске вдоль Транссиба. И одно из важных конкурентных преимуществ как России, так и Сибири — это транзитный потенциал, мост между Востоком и Западом. Но, к сожалению, этот потенциал не используется в полной мере. Проекты «Великого шелкового пути» идут в основном мимо Сибири. Мы можем рассчитывать на транзит японских и корейских грузов, а также, в дальней перспективе — на соединение Транссиба с Америкой через Берингов пролив. Однако для этого необходима та самая модернизация магистрали и строительства новых путей в сложных условиях. И тут мы видим печальную реальность — современная система управления, сложившаяся в России, не способна к решению сложных инфраструктурных задач. Точнее, она может их решать только «заливая деньгами». И то, результат получается не всегда, как мы видели на примере «Зенит-Арены» или неудач в космической отрасли. Модернизация Транссиба и БАМа — прекрасная цель, но кто и как будет её осуществлять, вот в чём вопрос», — высказал ИА REGNUM свое мнение Алексей Мазур.

И, действительно, часто инициативы или распоряжения, которые появляются на уровне федерального центра, «спускаясь» в регионы выполняются либо не совсем так, как предполагалось в их изначальном виде, либо и вовсе деформируются до неузнаваемости. Так и сегодня многие эксперты, в том числе и в регионах, отмечают плюсы утвержденной президентом России Владимиров Путиным «Стратегии экономической безопасности до 2030 года» и связывают с ней развитие, в первую очередь, своих субъектов. Развитие Новосибирской области, и в частности ее областного центра — Новосибирска, как главного транспортно-логистического узла Сибири, в данной Стратегии, в первую очередь, определяется модернизацией Транссиба. Но, как реализуется эта задача в преломлении на местах, пока остается большим вопросом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путинутвердил Стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года. Среди основных целей в документе значатся повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала. Также обозначена задача по развитию Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, приоритетному развитию экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области.