Москва, 22 мая, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Минские соглашения были подписаны в ситуации разгрома армии Украины и требуют от нее предоставления большей автономии отдельным ее районам через конституционную реформу, в которой непосредственное участие должны принимать представители ДНР и ЛНР, что не может не перекинуться на другие районы страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 мая в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

"Минские соглашения были подписаны в момент, когда Донбасс разгромил украинскую армию. Они были подписаны Украиной на коленях, они носят очень важный характер в этом смысле… Соответственно, внутри этих соглашений базовый пункт состоит в том, что меняется конституционное устройство Украины, без этого ничего нет», — напомнил политолог содержание Минских соглашений проукраинским гостям студии, объяснив, какие политические последствия возникают вследствие выполнения Киевом взятых на себя обязательств.

«Украина превращается, при участии ДНР и ЛНР, в государство с гораздо большими правами этим землям. Эти права особым территориям Донецка и Луганска становятся такими, при которых эти территории уже не боятся [репрессий со стороны Киева]. Вот это и есть главное содержание Минских соглашений. Утром — конституционная реформа, вечером — все остальное, причем такая конституционная реформа, которая устроит ДНР», — продолжил свою мысль Кургинян, заявив, что Киев выполнять Минские соглашения не торопится как раз в связи с тем, что, будь они осуществлены в Донбассе, подобные изменения сразу же захотят увидеть на своих территориях другие субъекты страны, что загоняет украинскую власть в ловушку.

«Поскольку это подписывалось очевидным образом на коленях и в ситуации разгрома, Украина не собирается их выполнять. Потому что выполнение этих соглашений либо будет относиться сразу ко всем территориям, потому что если этот особый статус нужен там, то он нужен и много еще где, включая Львов (и это уже другая реальность общая), либо их [украинская власть] будет игнорировать, тогда она их не выполняет. Вот эта ловушка, в которую она попала… она и существует как реальность существующего политического процесса практического. Мы все время используем это», — подытожил Сергей Кургинян.

Напомним, что политолог также заявил в эфире телепередачи, что главное противоречие Украины кроется в попытках совместить несовместимые друг с другом концепты «незалежности» и «евроинтеграции», которые и порождают все те на первый взгляд необъяснимые и взаимоисключающие вещи, что происходят в последнее время на Украине.

Кургинян: Украина разрывается между «незалежностью» и «евроинтеграцией»