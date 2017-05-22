Курган, 22 мая, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В Курганской области назревает социальный конфликт из-за дров. В шести районах Зауралья люди не могут приобрести дрова для растопки по адекватным ценам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дрова

В Мокроусовском районе жители вышли на митинг. Цена одного кубометра дров доходит до 1300 рублей, машина дров — 6500 рублей. Это при среднем уровне доходов сельского населения Зауралья порядка 8−9 тысяч рублей в месяц. Не выручает даже тот факт, что из соседней Тюменской области дрова привозят по тысяче рублей за машину дров.

Проблема заключается в том, что у двух лесхозов (Мокроусовский и Петуховский), поставляющих дрова, появился московский собственник, который установил такие неподъемные для населения цены. В 2016 году собственник устанавливал цену доставки кубометра дровяной древесины 660 рублей. В 2017 году цена доставки увеличилась до 832. Директор департамента регулирования цен и тарифов Курганской области Сергей Самойлов пояснил, что регулируются тарифы лишь на саму топливную древесину, а за доставку дров лесхозы назначают свою цену. И получается абсурдная ситуация, когда доставка стоит на 25% дороже дров.

Депутаты Курганской облдумы собираются уведомить прокуратуру и курганское управление ФАС о сложившейся ситуации.

Жители Мокроусовского района просят власти выписывать деляну, чтобы население самостоятельно заготавливало дрова. На сегодняшний день можно выписать деляну, но процедура крайне забюрократизирована и длительна в исполнении. Надо подать заявление в региональный департамент природных ресурсов, то есть преодолеть из Мокроусовского района до Кургана 400 км. Потом ехать в Варгашинский лесхоз за 300 км, чтобы заключить договор.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщают, что во исполнение закона «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» ежегодно утверждаются объемы заготовки древесины для удовлетворения собственных нужд граждан. В 2017 году на эти цели выделен лесосечный фонд в размере 17,2 тыс. кубометров, в том числе 10 тыс. кубометров при рубке спелых лесных насаждений и 7,2 в порядке проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Также проведена работа с арендаторами лесов по созданию возможности участия местного населения в очистке лесов от захламления, в рамках специальных акций, о проведении которых широко информировать население. В 2016 году в подобных акциях приняли участие 1968 человек, которые заготовили 16,8 тыс. кубометров дровяной древесины.

Однако лимиты для заготовки дров слишком малы. Для Мокроусово всего 550 кубов — это 55 человек по 10 кубов. Тогда как потребность — 31 тыс. кубометров. Депутаты рекомендовали расширить перечень мер для повышения доступности получения древесины для собственных нужд.