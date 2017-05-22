Оренбург, 22 мая, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Оренбургская область на благоустройство регионального центра и моногородов получит около 200 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минстрое Оренбуржья, согласно условиям программы 50% от суммы субсидий направлено Оренбургу — 97,1 млн рублей. Оставшиеся средства будут распределены между моногородами (Новотроицком, Медногорском, Гайским, Кувандыкским, Соль-Илецким, Сорочинским, Ясненским городскими округами и поселком Светлый).

Наталья Хомутова Центральный спуск на набережной находится на ремонте и временно закрыт

В ведомстве особо обратили внимание, что в целом финансирование приоритетного проекта в Оренбуржье составляет порядка 600 млн рублей. По условиям проекта две трети средств из этой суммы направят на создание комфортных и современных дворов, одна треть — на благоустройство наиболее значимых для горожан мест массового посещения, таких как центральные улицы, площади, скверы и парки.

Жители областного центра в качестве ключевой территории города, нуждающейся в благоустройстве, выбрали набережную реки Урал. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Оренбурга, по результатам проведенного соцопроса 38% респондентов посчитали, что в первую очередь в реконструкции нуждается спуск к реке Урал, 33% назвали прогулочную зону и 29% — пляж. Горожане хотят видеть на набережной беговые дорожки — почти 80% респондентов. За велодорожки высказались 73% опрошенных. О необходимости уличных тренажеров высказалось 42% респондентов. Примерно столько же опрошенных (40%) считают приоритетных создание детских площадок. Также жители областного центра отметили, что на набережной не хватает фонтанов, топиарных фигур и смотровых площадок. Добавим, в соцопросе приняло участие 1716 человек.

Стоит также отметить, что в начале апреля глава Оренбурга Евгений Арапов заявил, что прогулочные зоны необходимо освободить от питейных заведений. Им на набережной — не место.