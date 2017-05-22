Омск, 22 мая, 2017, 08:32 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 22 мая подтоплено 56 приусадебных участков и 21 дом в Черлакском муниципальном районе, в жилмассиве Затон. Существует угроза подтопления жилых домов и приусадебных участков в Усть-Ишимском муниципальном районе.

55.mchs.gov.ru В Черлакском районе Омской области подтоплены жилые дома

Уровень воды в реке Иртыш у поселка Черлак составляет 636 см (минус 1 см за 12 часов). На ближайшие сутки, по прогнозам специалистов, возможно повышение уровня воды на 2−5 см. Соответственно, может увеличиться и количество подтопленных домов.

При этом, как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, люди отказываются покидать свои подтопленные дома.

«Ситуация с подтоплением населенного пункта прогнозировалась, и власти подготовили в райцентре пункты временного размещения для отселения людей», — говорится в сообщении ведомства. Однако по состоянию на 21 мая 16 человек с подтопленных территорий перебрались к родственникам, а 18 человек — отказались от временного переселения, объясняя это тем, что «вода их не пугает».

«Еще до начала паводка на сходе граждан мы предложили жителям Затона покинуть свои жилища и переехать в пункт временного размещения, где есть все для комфортной жизни. Но по разным причинам люди отказываются. В основном не хотят бросать хозяйство, огороды, мелкую живность. Хотя для животных также подготовлены места размещения, корма», — прокомментировал председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Черлакского района Анатолий Тоцкий.

Жителям Затона подвозят питьевую воду. Для них обеспечили питание и медицинскую помощь. Для предотвращения происшествий на подтопленных территориях отключена электроэнергия. Для населения подготовлены электроаккумуляторы, розданы свечи. Безопасность населения Черлакского района обеспечивает 121 человек, 37 единиц техники.

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском региональном центре МЧС России, пик паводка на реке Иртыш в Черлакском районе ожидается буквально на днях. В Усть-Ишимском районе, ниже по течению, «большая вода» ожидается с 27 по 31 мая. Здесь ведутся работы по наращиванию трех дамб — уложено 3250 мешков с глиной, укреплено полотно дамб, очищены водосточные канавы, жителям 57 домов оказана адресная помощь при подготовке домовладения к возможному подтоплению.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в связи с повышением уровня воды в реке Иртыш с 17 мая объявлен режим ЧС. По данным МЧС, паводковая волна пришла в Омскую область с территории Казахстана, где в результате снеготаяния возникла необходимость сбросов воды из водохранилища Шульбинской ГЭС.