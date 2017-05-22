Киев, 22 мая, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Глава Украины Петр Порошенко в воскресенье, 21 мая, спешно покинул территорию Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» под Киевом, не выдержав критики в свой адрес со стороны местных граждан. Об этом сообщает «Громадське радио».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Отмечается, что украинский президент прибыл к мемориальному комплексу в День памяти жертв политических репрессий. В ходе выступления Порошенко заявил, что «каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов».

Местные граждане не были рады выступлению украинского лидера и встретили его недовольными возгласами. Так, один из жителей задал Порошенко вопрос: «Как так, что в самом бедном государстве Европы богатый президент?!» Другие граждане Украины стали требовать от президента срочно решить вопросы с коррупцией в стране, а также навести порядок в судебной системе.

Порошенко покинул мероприятие, не ответив ни на один из заданных вопросов. При этом вслед украинскому лидеру продолжали кричать «Позор!», «Брехло!», и «В отставку!».

Видеокадры с данным инцидентом опубликованы на портале YouTube.