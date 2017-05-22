Каракас, 22 мая, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 21 мая заявил о том, что за протестами оппозиции в Венесуэле стоят США и лично президент Дональд Трамп, в то время как жертвами протестов в стране числятся уже 48 человек, передает El Diario Libre.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Президент Венесуэлы заявил, что «Дональд Трамп уже замешан в этом заговоре».

«Целью этой агрессии является стремление вернуть себе политический контроль над Венесуэлой, колонизировать Венесуэлу», — добавил Мадуро в своей еженедельной программе «Воскресенье с Мадуро», которая транслируется по национальному радио и телевидению.

Кроме того, Мадуро подтвердил, что процесс созыва Национального учредительного собрания в качестве решения кризиса, охватившего страну, является «необратимым», несмотря на заявлении главы Национального избирательного совета об отсутствии продвижения в процессе.

«Учредительное собрание будет, неважно идет дождь или светит солнце», — заявил Мадуро.

Мадуро также отметил, что считает этот механизм «наиболее демократическим, который только можно представить себе в демократической стране» и надеется, что в Соединенных Штатах также могли бы созвать Учредительное собрание.

Между тем, оппозиция, со своей стороны, утверждает, что, по меньшей мере, 120 людей получили ранения 20 мая в день массовых демонстраций, прошедших в одном из районов Каракаса, причем трое из пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Представители миссии Красного Креста в Венесуэле сообщили, что в течение последних 50 дней оказывали медицинскую помощь 268 пациентам, которые подверглись «ранениям от воздействия дроби, ударов снарядов, общих ушибов, ожогов и респираторных проблем».

Напомним, после 51 дня общественных беспорядков Мадуро в очередной раз призвал общество к примирению и осудил «фашистскую агрессию» оппозиции.

В очередной массовой акции протеста, прошедшей 20 мая в столице Венесуэлы, 120 человек были ранены, и один молодой человек погиб от выстрела в грудь в результате атаки неустановленных вооруженных людей во время акции протеста в штате Трухильо на западе страны, что подтверждает Национальная прокуратура Венесуэлы.