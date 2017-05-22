Москва, 22 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. В последний день торговой недели (19 мая) нефтяные котировки повышались с открытия до закрытия торговой сессии. За неделю их рост составил 5,5%, до $53,66 за баррель. Чем ближе заседание ОПЕК в Вене 25 мая, тем дороже нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Macd.ru Нефть

Ралли по нефти возобновилось 18 мая после того, как министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа заявил, что большинство нефтедобывающих стран поддерживают предложение Саудовской Аравии и РФ о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до начала весны 2018 г.

Сегодня, 22 мая, ефтяной рынок открылся резким ростом. На момент написания обзора баррель Brent стоит $54,09 (0,79%), WTI — $51,10 (+1,35%). Трейдеры ожидают, что картель пролонгирует венское соглашение заключенное 30 ноября, несмотря на рост производства в США.

Данные от Baker Hughes показали продолжение роста числа активных буровых на нефть на этой неделе. Они увеличиваются 18 недель подряд. Цена на нефть выше 50 долларов за баррель неспособна остановить их увеличение.

По итогам завершившейся 19 мая рабочей недели число буровых установок в США выросло на 16 единиц, до 901 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 497 штук. Число нефтяных буровых установок выросло при этом на 8 единиц, до 720 штук, газодобывающих — на 8 единиц, до 180 штук.

Бычий тренд по нефти держится на заявлениях министров энергетики нефтедобывающих стран. Такой тренд неустойчивый, так как не подтверждается фундаментальными данными. Покупатели нацелились в $55,50. С учетом небольших коррекций до него к 25 мая вполне реально.

Исходя из технической картины на четырёхчасовом периоде, рост котировок может замедлиться вблизи уровня $54,75. Поддержка находится на уровне $52,65.

Напомним, 19 мая торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,09%, до $53,61 за баррель, WTI — на 2,03%, до $49,66 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 1,10%, до $50,28 за баррель.