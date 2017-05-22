Вашингтон, 22 мая, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Вашингтон предоставил Пекину сто дней на то, чтобы оказать влияние на Пхеньян — в течение этого срока США не будут предпринимать жесткие меры в отношении КНДР. Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились об этом на встрече, состоявшейся в апреле в Вашингтоне, сообщает японская газета Asahi со ссылкой на японские и американские источники.

antilong Си Цзиньпин

Как отмечает издание, в ходе встречи президент США напомнил главе КНР о том, что доля Китая во внешней торговле Северной Кореи составляет 90%, что является мощным рычагом воздействия на Пхеньян. Этот фактор Китаю стоит задействовать, так как в противном случае, отметил Трамп, Вашингтон в одностороннем порядке введет санкции против сотрудничающих с Пхеньяном китайских компаний.

Такие ограничения крайне пагубны для китайской экономики, так как речь идет о ведущих компаниях КНР, в том числе финансовых. Они более не смогут сотрудничать с банками и корпорациями США.

Председатель КНР, в свою очередь, попросил американского лидера предоставить ему сто дней на «усмирение» Пхеньяна. По данным издания, Си Цзиньпин и Трамп договорились и о том, что при «новой крупной провокации» против КНДР будут введены односторонние решительные меры. Так, китайская сторона может ограничить денежные переводы и поставки нефти в КНДР.

Отмечается, что оговоренный срок в 100 дней истекает в июле. Именно тогда в Германии состоится саммит Группы двадцати, на котором главы США и КНР могут встретиться вновь. Вместе с тем, пишет газета, Пхеньян демонстрирует некоторую сдержанность, не проводя очередное, шестое по счету, ядерное испытание.

Однако, как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в КНДР состоялись очередные испытания средств доставки ядерного оружия. Речь идет о запуске баллистической ракеты с авиабазы Пукчанг в Южном Пхеньяне. Ракета преодолела примерно 500 км и упала в акватории Японского моря.

После проведения испытания власти Японии и Южной Кореи созвали экстренные заседания национальных Советов безопасности. Как заявили представители обеих стран, действия Пхеньяна напрямую нарушают резолюцию ООН.

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