Тель-Авив, Израиль, 22 мая, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время своего официального визита в Израиль будет пытаться возобновить зашедший в тупик израильско-палестинский мирный процесс, сообщает 22 мая Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В ходе своего двухдневного визита Трамп проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Абассом, а также посетит святые места: Стену Плача и Храм Гроба Господня.

В своем выступлении в Эр-Рияде 21 мая, Трамп призвал арабских и мусульманских лидеров внести свой вклад в уничтожение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Некоторые СМИ отметили усталость президента от напряженного графика, так в Эр-Рияде Трамп пропустил молодежный форум «tweeps», отправив на него свою дочь Иванку.

В Белом доме данное событие назвали простой усталостью, хотя некоторые аналитики считают, что тому могли быть другие причины.

Напомним, президент Соединенных Штатов совершает свой первый зарубежный визит. Трамп отправился в турне по странам Ближнего Востока и ЕС. Первый визит главы Белого дома пришелся на Саудовскую Аравию, а закончится он 27 мая посещением Ватикана, Брюсселя и Сицилии.