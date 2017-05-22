Москва, 22 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Торги по рублёвым парам 19 мая открылись снижением. Рубль перешёл в наступление на фоне общего ослабления доллара из-за политической неопределенности в США, а также дорожающей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Индекс доллара упал к уровню октября прошлого года 97,08. Курс евро/доллар поднялся до 1,1212.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Нефтяные котировки росли без глубоких откатов на ожиданиях, что 25 мая ОПЕК примет решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев. По итогам торгов баррель Brent подорожал на 2,38% до 53,66%. Курс доллар/рубль снизился на 1,18%, до 56,90 руб., курс евро/рубль — на 0,15%, до 63,82 руб.

Также без внимания не осталась политическая ситуация в Бразилии. В связи с призывами к импичменту президента страны Мишеля Темера стоимость страховки от дефолта по суверенным долговым обязательствам подскочила вверх, национальная валюта обесценилась, фондовый рынок рухнул. За два дня бразильский реал подешевел к доллару США и российскому рублю на 8%, акции упали на 18%.

Бразильцы требуют отставки президента. До прояснения ситуации по импичменту российские активы выступят убежищем для бразильского капитала.

Сегодня, 22 мая, торги на Мосбирже, скорее всего откроются снижением по доллару и евро. Нефтяной рынок уже открылся ростом. Стоимость Brent подскочила до $54,11 (+0.83%)

Рубль пережил за счет нефти эскалацию политической напряженности в США. Теперь продавцы доллара нацелились на 56,45 руб. По паре евро/рубль цель 63,25 руб. В случае нисходящей коррекции пары евро/доллар до 1,1130, пара курс евро/рубль снизится до 62,90 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 22 мая составляют 57,16 рубля за американскую валюту и 63,64 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 30 и 35 копеек соответственно.