Барнаул, 22 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Аргументируя свое предложение, Марина Чаузова напомнила, что в России существует три поселения с названием Барнаул: деревня, поселок и муниципальный округ.

Видеокадр Ход дебатов участников праймериз алтайских единороссов на тему: «Эффективное коммунальное хозяйство» в Барнауле

«Не многовато ли для России? Может быть, кардинально все изменить для того, чтобы жить лучше. Чтобы коммунальное хозяйство было эффективно, чтобы отсутствовали все проблемы? Народный афоризм «Как корабль назовешь, так он и поплывет» принадлежит знаменитому капитану Врунгелю. Бравый персонаж говорил, что, вне зависимости от технических характеристик, название имеет место быть. Так вот. Я хотела бы предложить переименовать наш город. А что? В честь лидера. У нас есть лидер в России несменный. Он даже лидер не только России, но и мира. Сами подумайте: с 1999 года и по настоящее время, если анализ произвести, смотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, в честь этого лидера и переименоваться? Например, Путинберг или Путинград. А почему бы и нет?», — подчеркнула участница праймериз.

На вопрос ведущего «Как это предложение относится к коммунальному хозяйству?», Марина без заминки парировала: «Я же говорю, все сразу эффективным станет, с использованием технологии поднятия России с колен».

Предложение Марины Чаузовой сейчас активно обсуждают в соцсетях и в комментариях алтайских интернет-ресурсов. Особенно интересно наблюдать за голосованием, объявленным ИД «Алтапресс», где, помимо двух озвученных выше названий, предложено еще несколько: Санкт-Путинбург, Путинаул, Алтапутин, Путин-на-Оби и даже Барнаул имени Владимира Путина. В этом опросе лидирует ответ «не нужно переименовывать».

Напомним, в 2007 году в Курьинском районе Алтайского края уже увековечили имя действующего президента России, в его честь назван колхоз. Позднее ООО «Имени Путина В. В.» занялось поставками крупного рогатого скота абердин-ангусской и герефордской пород из Финляндии.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование партии «Единая Россия» на выборах в Барнаульскую городскую думу состоится 28 мая. Сейчас кандидаты активно участвуют в дебатах. В день голосования в столице Алтайского края откроются 60 счетных участков.

По данным пресс-службы алтайского отделения партии «Единая Россия», интерес к предварительному голосованию достаточно большой. Так, в Индустриальном районе зарегистрировано 49 человек на 6 округов, в Ленинском районе — 42 человека на 4 округа, в Центральном — 32 человека на 4 округа, и по 27 человек на три круга в Железнодорожном и Октябрьском районах. Округа-лидеры — 11-й и 12-й в Ленинском районе, здесь по 11 участников. В Барнауле зарегистрировано 177 участников предварительного голосования.

В целом в Алтайском крае будут проведены самые масштабные муниципальные выборы в стране. На территории региона будет замещено более 6 тысяч депутатских мандатов на разных уровнях власти. Выборы пройдут в Барнауле, Рубцовске и Бийске. Из 69 муниципалитетов избирательная кампания затронет 64.