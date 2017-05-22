Вашингтон, 22 мая, 2017, 07:46 — ИА Регнум. 15 мая: «Анахайм» одержал победу во втором матче финальной серии западной конференции против «Нэшвилл Предаторз»

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Первый период активно начал «Нэшвилл» и уже к пятой минуте повел в счёте, благодаря точному броску Райана Джохансена. Затем ушел на скамейку штрафников игрок «Дакс» Ник Ритчи, тем самым «Анахайм» оказался в меньшинстве.

Под завесу большинства «Предаторз» забил шайбу в ворота соперника, автором стал Джеймс Нил.

После первой половины периода в атаке прибавил «Анахайм», в итоге первого периода счёт — 1:2 в пользу «Предаторз».

С первых секунд второго периода «Дакс» устремился вперед, и на сороковой секунде сравнял счет, отличился Якоб Сильверберг. Но «Предаторз» всё-таки удалось взять инициативу в свои руки, счет — 2:3 в пользу «Нэшвилла».

В середине периода «Анахайм» собрался и забил два гола в ворота Пекка Ринне («Нэшвилл»), поведя в счёте — 4:3.

Весь третий период был представлен в виде равной игры двух команд, всё шло к тому, что счёт на табло не изменится, пока новичок этого сезона «Дакс» Антуан Верметте не порвал сетку ворот.

В результате этой встречи «Дакс» одержали заслуженную победу и сравняли счет в серии.

16 мая: «Питтсбург» добился тяжёлой победы в матче против «Сенаторз»

Первый и второй период выдались сухими для обеих команд, и, как должно быть в таких встречах, было совершено множество удалений. В частности, двух лидеров команд — Сидни Кросби (Питтсбург), Эрик Карлссон (Оттава).

Первый гол в матче забит лишь в третьем периоде, отличился Фил Кессел с передачи Евгения Малкина, тем самым «Пингвинз» повели с минимальным счётом — 1:0.

В итоге «Питтсбург» одержал тяжелейшую победу над «Оттава Сенаторз» и сравнял счёт в серии — 1:1.

17 мая: «Нэшвилл» выиграл в третьем матче серии

До середины второго периода игроки «Нэшвилла» и «Анахайм» удалялись по очереди, но голов никто не забил.

В первый раз шайба в воротах оказалась благодаря броску Кори Перри, тем самым после двух периодов «Анахайм» повел — 1:0. В самом начале последнего периода Филип Форсберг с передачи Райана Эллиса отыграли одну шайбу для «Нэшвилла», а через четверть часа Роман Йози поставил точку в матче, заколотив шайбу в ворота.

«Нэшвилл» одержал победу в основное время и ведет в серии — 2:1.

18 мая: «Оттава» громит «Питтсбург» — 5:1

Первая шайба матча пришла в ворота «Пингвинз» уже на сорок восьмой секунде, отличился один из лидеров «Оттавы» — Майк Хоффман.

В следующие десять минут «Питтсбург» сдерживал натиск игроков «Сенаторз», но как только они расслабились, «Оттава» отгрузила им три гола, отличились — Марк Мето, Дерек Брассар, Зак Смит.

«Питтсбург», потеряв надежды на победу, продолжал сдерживать канадцев, но, увы, они пропустили пятый гол от Кайла Турриса. Единственную шайбу «Питтсбурга» забил Сидни Кросби — 5:1.

19 мая: «Нэшвилл» упускает победу в мачте против «Дакс»

В результате первого периода «Анахайм» выигрывал у «Нэшвилла» — 1:0, благодаря усилиям Рикарда Ракелля.

В середине второго периода «Анахайм» удвоил своё преимущество над «Предаторз», на этот раз отличился Ник Ритчи.

Собравшись, «Нэшвилл» пошёл вперед и начал прессинговать «Дакс». Первыми плодами этого этого стали броски по воротам «Дакс», а затем посыпались и голы. Первым отличился Пи Кей Суббан, а затем — Филип Форсберг.

По итогам основного времени счёт равный и игра перешла в овертайм, где точку в матче поставил выше названный Кори Перри («Анахайм»).

Текущая ситуация в финалах конференций: