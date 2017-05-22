Москва, 22 мая, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Ангеле Меркель было необходимо объяснить президенту Украины Петру Порошенко важность исполнения Минских соглашений, поскольку она заинтересована в них больше, чем кто-либо. Так объяснил недавнюю встречу Порошенко и Меркель член Зиновьевского клуба международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

"Я вижу несколько другую последовательность визита Порошенко к Меркель… Эта ситуация приглашения возникла после того, как Меркель очень подробно поговорила с Владимиром Владимировичем. Я думаю, что Меркель объясняла Петру Алексеевичу, какой есть один-единственный сценарий и как он его должен реализовывать… Потому что Меркель зависит от Минских соглашений больше, чем кто-либо… У нее выборы в сентябре, и если здесь ничего не произойдет, то она будет выглядеть очень неприлично», — заявил политолог.

Напомним, что 20 мая в Берлине завершились переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Порошенко, которые продлились более двух с половиной часов, после которых Меркель зафиксировала отсутствие мира в Донбассе при неисполнении Минских соглашений.

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Ранее в Сочи состоялась встреча Меркель с президентом России Владимиром Путиным, которая, по заявлениям западной прессы, не привела к снижению напряженности.

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