Берлин, 22 мая, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Согласно последним социологическим опросам (SPON, Emnid), проведенным в Германии в рамках предвыборной гонки, Союз ХДС/ХСС (коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социологического союза) стремительно набирает популярность, сообщает 21 мая Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Во-первых, это связано с тем, что партия ХДС одержала «сокрушительную» победу на выборах в земельный парламент Саара, Шлезвиг-Гольштейна и Северного Рейна — Вестфалии.

Во-вторых, как показывают социологические исследования Emnid, жители Германии, учитывая ситуацию с беженцами в стране, некую нестабильность внутри ЕС, выбирают уверенность и практичность.

Ангела Меркель находится на посту канцлера с 2005 года.

Эксперты считают, что Германия сейчас нуждается в стабильном развитии. Реформы социал-демократов во главе с Мартином Шульцем могут изменить политическую составляющую в стране, привести к отрицательным последствиям.

В рейтинге самых популярных политиков в Германии лидирует Ангела Меркель (2,2 пункта в рейтинге), Мартин Шульц теряет позиции (0,6).

Хотя в феврале 2017 года, после выдвижения Мартина Шульца на пост главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ), позиции были следующими: Шульц стоял на первом месте (2,2 пункта), а Меркель — на третьем (1,7).

«Эффект Шульца», как назвали в Германии резкий подъем партии социал-демократов, идет на спад.

Согласно последним соцопросам Emnid, 53% избирателей видят на посту канцлера Ангелу Меркель и только 29% — Мартина Шульца, остальные не определились.

Данные цифры, растущая популярность ХДС и его лидера дают уверенность в том, что Меркель останется на посту канцлера на четвертый срок.