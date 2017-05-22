Бесплатная военная помощь Украине от США может стать кредитом — WSJ
Вашингтон, 22 мая, 2017, 07:26 — ИА Регнум. По их данным, соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета США, он будет представлен администрацией президента США Дональда Трампа на следующей неделе. В частности, в этом документе есть положения, которые прекращают «предоставление по линии Госдепартамента многих субсидий по военным поставкам, их заменяют на кредиты».
Указанные программы могут быть отменены для Украины, Вьетнама, Ливана, Пакистана, Колумбии и Туниса, а также Филиппин.
В случае принятия соответствующего решения, странам перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение различного американского военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты. В Госдепе США считают маловероятным то, что «большинство стран будет их брать».
Объем военной помощи, которая может быть конвертирована в кредиты, составляет $1 млрд. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены в Конгрессе США.
Кроме того, опасаются в Вашингтоне, некоторые из государств, которым США перестанут помогать, могут обратиться за поддержкой к России или Китаю. «Указанные сокращения могут сказаться на возможностях Украины применять радиолокационные системы для обнаружения минометов», — говорится также в записке внешнеполитического ведомства.