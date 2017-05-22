Вашингтон, 22 мая, 2017, 07:26 — ИА Регнум. По их данным, соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета США, он будет представлен администрацией президента США Дональда Трампа на следующей неделе. В частности, в этом документе есть положения, которые прекращают «предоставление по линии Госдепартамента многих субсидий по военным поставкам, их заменяют на кредиты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Указанные программы могут быть отменены для Украины, Вьетнама, Ливана, Пакистана, Колумбии и Туниса, а также Филиппин.

В случае принятия соответствующего решения, странам перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение различного американского военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты. В Госдепе США считают маловероятным то, что «большинство стран будет их брать».

Объем военной помощи, которая может быть конвертирована в кредиты, составляет $1 млрд. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены в Конгрессе США.

Кроме того, опасаются в Вашингтоне, некоторые из государств, которым США перестанут помогать, могут обратиться за поддержкой к России или Китаю. «Указанные сокращения могут сказаться на возможностях Украины применять радиолокационные системы для обнаружения минометов», — говорится также в записке внешнеполитического ведомства.