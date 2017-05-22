Киев, 22 мая, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Украинские избиратели подвели главные итоги президентства главы Украины Петра Порошенко, написал 22 мая член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Vox Populi: прокричав Порошенко «Брехло!» и «Позор!», часть избирателей Украины емко и эмоционально подвелa главные итоги его президентства», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко во время визита в национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» услышал от сограждан нелестные высказывания.

Рассказывая соотечественникам о «людоедском сходстве нацистского и сталинского режимов», Порошенко услышал вопрос о том, почему украинский народ живет бедно, а он — напротив, очень богат.

Встреча закончилась тем, что люди проводили президента криками «Брехло!» и «Позор!»

Напомним, мемориальный комплекс «Быковнянские могилы» установлен в память жертв политических репрессий вблизи поселка Быковня (Украина). Порошенко прибыл в Быковню к мемориальному комплексу 21 мая — в день, когда на Украине проходят меропрития в честь жертв политических репрессий.