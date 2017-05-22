Лондон, 22 мая, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Британская газета The Guardian ознакомилась со служебными инструкциями модераторов социальной сети Facebook в отношении публикаций, содержащих в себе насилие, ненависть, терроризм, порнографию, расизм и членовредительство. Своими впечатлениями от работы «внутренней кухни» масштабной соцсети делится 21 мая корреспондент The Guardian.

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Редакция газеты ознакомилась с более чем сотней учебных пособий, инструкций и таблиц, которые используют в своей работе модераторы Facebook. Своды и правила, разработанные администрацией сети, охватывают различные сферы жизни, в том числе рекомендации по публикации спортивных матчей и публикаций, содержащих каннибализм.

Основная проблема, с которой сталкиваются модераторы при работе гигантской сети, это отсутствие физической возможности контроля всех создаваемых внутренних публикаций.

«Facebook не может контролировать контент, — заявляет один источник. — Она стала слишком большой, и растет слишком быстро».

Некоторые модераторы жалуются на сложность и запутанность инструкций, особенно это касается правил о публикациях с сексуальным контентом. Значительно затрудняет работу и перегруженность большими объемами проверяемой информации. Часто на принятие решения по той или иной публикации у модераторов имеется не более 10 секунд.

Более 6,5 млн запросов в неделю касается выявления потенциально поддельных записей, известных как интернет-боты.

Отмечается, что видео с насильственной смертью не следует удалять, так как подобные публикации могут стать доказательством психической болезни. Фотографии, содержащие сцены жестоко обращения с животными, могут быть помечены как опасные лишь в том случае, если на них запечатлено крайне опасное содержание, но не удалены, поскольку такие видеофайлы повышают «осведомленность общества и позволяют осудить жестокость». Видео, содержащие информацию об абортах, разрешено к публикации в том случае, если там отсутствует нагота.

Степени защиты, предоставляемые сервисом для частных лиц, полностью снимаются, если у пользователя имеется более чем сто тысяч подписчиков. Такие аккаунты считаются принадлежащими общественным деятелям.

В инструкциях отмечается также, что пользователям социальных сетей свойственно гораздо более грубое и жесткое общение, чем в реальности, поскольку определенные барьеры и самоограничения снимает отсутствие чувства эмпатии к реальному собеседнику.