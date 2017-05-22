Анкара, 22 мая, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал 21 мая главой Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает Der Focus.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

За единственную кандидатуру, представленную на пост главы партии, президента страны Эрдогана, проголосовали 96% делегатов. Это означает, что теперь он имеет больше контроля над парламентом.

До этого во главе партии стоял Бинали Йылдырым, «верный ставленник» президента Турции.

Эксперты считают, что теперь, расширив свои полномочия, Эрдоган никому не доверит важный пост.

Согласно последним сообщениям турецких СМИ, президент планирует уволить целый ряд членов партии, которые, как это объясняет президент, не оправдали его ожиданий. Несколько министров также потеряют свои посты.

Реджеп Тайип Эрдоган, основатель ПСР, вернул свое членство в партии 2 мая 2017 года в связи с тем, что поправки, которые были приняты на референдуме 16 апреля, позволили сохранять президенту членство в политической партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после конституционной реформы, пост президента становится ключевым в Турции: страна превращается в президентскую республику.

Окончательно все пункты конституционной реформы вступят в силу после выборов в ноябре 2019 года. Эрдоган сможет находиться у власти до 2029 года.