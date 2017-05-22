Москва, 22 мая, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Ключевым противоречием нынешнего киевского режима является стремление к «незалежности» при одновременном провозглашении евроинтеграции, которые не сочетаются на логическом уровне и могут сосуществовать лишь в пространстве мифа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Обсуждая действия Киева, который заявил об отправке в Донбасс в зону соприкосновения с армией ДНР и ЛНР новой партии танков и одновременно призвал Москву соблюдать Минские договоренности, политолог заявил, что подобного рода противоречия есть плоть от плоти нынешнего украинского режима.

«Мне кажется, что это противоречие заложено уже в саму основу существования сегодняшнего Украинского государства, потому что «самостийность», «незалежность» и вхождение в Европу, как они сочетаются?» — задал риторический вопрос политолог, отмечая, что украинские самостийники, которые жаждут независимой Украины, ненавидят так называемые европейские ценности и демократию.

«…Это ударная, опорная сила режима, он [президент Украины Петр Порошенко] не может ее ни ликвидировать, ни освободиться от нее каким-то способом. Значит, он болтается между абсолютно антизападной, антидемократической, пронацистской силой, которая является ударником его режима, и всеми этими заявлениями о том, что «мы идем в Европу».

При этом Кургинян делает вывод, что если подобное противоречие не поддается логическому разрешению, значит, оно находится в области искусственно сконструированного мифа.

«Миф терпит любые противоречия, в мифе нет того, что логическое противоречие его опровергает, поэтому они держатся на таком мифологическом сознании, в котором все вместе каким-то образом сочетается. И этот бред мы будем наблюдать все время, потому что не может Украина отстаивать свою идентичность теми методами, которыми отстаивает, и одновременно идти на Запад. Это взаимно противоположные процессы», — подвел итог политолог.

Напомним, что 20 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что «очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Воздушно-десантным войскам Украины на передовую»!