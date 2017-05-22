Тель-Авив, Израиль, 22 мая, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Израильские власти одобрили ряд экономических уступок Палестине накануне визита президента США Дональда Трампа. Решения приняты по просьбе главы Белого дома за несколько часов до его визита, сообщает 21 мая агентство Reuters со ссылкой на заявление кабинета министров Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Кабинет безопасности одобрил экономические меры, которые облегчат повседневную гражданскую жизнь в Палестинской автономии после того, как (Трамп)… попросил принять некоторые шаги по укреплению доверия», — говорится в заявлении правительства.

В ведомстве уточнили также, что принятые меры не наносят ущерба интересам страны.

Подразумевается, что администрация Палестины получит возможность строительства двух промышленных зон на западном берегу реки Иордан: на севере в Джаламехе и на юге в Таркумии. Власти также обязуются обеспечивать круглосуточную работу пограничного пункта в районе моста Алленби.

Кроме того, правительство Израиля проголосовало за создание комитета по изучению легальности форпостов, построенных без официального одобрения на западном берегу реки Иордан.

Напомним, двухдневный визит президента США Дональда Трампа в Израиль и Палестину стартует в понедельник, 22 мая. Американский лидер надеется примирить народы двух стран.