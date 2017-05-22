Канны, Франция, 22 мая, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Американский актер Арнольд Шварценеггер собирается продолжить работу в роли терминатора в шестой части нашумевшего фильма. Об возобновлении работы над франшизой актер сообщил на Каннском кинофестивале, сообщает 21 мая The Independent.

Fantascienza.com Терминатор 6

Успешно продолжающиеся спустя годы кинопроекты, подобные «Звездным войнам» и «Парку юрского периода», мотивируют десятки киностудий на работу с продолжениями популярных фильмов.

Не стал исключением в этом ряду и «Терминатор». Создатели планируют продолжить работу над историей, несмотря на провал в прокате последнего фильма «Терминатор Генезис».

Автор идеи американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил о том, что намерен вернуться к франшизе.

«Он вернулся, — заявил главное лицо фильма Арнольд Шварщенеггер. — Это движение вперед. (Джеймс Кэмерон) имеет хорошие идеи о том, как продолжить франшизу».

«Я буду там», — добавил бывший губернатор штата Калифорния.