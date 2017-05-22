Петропавловск-Камчатский, 22 мая, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Далеко не каждый житель Камчатки может сейчас себе позволить купить не только свежие фрукты, но и овощи, так как цены на них в магазинах зашкаливают, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Савельев ИА REGNUM Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают

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«Из фруктов для детей, чтобы были хоть какие-то витамины, можем позволить себе только апельсины, яблоки и некоторые другие. На клубнику даже не смотрю, сделать салат с помидорами тоже не каждый день — уж слишком дорого», — говорит покупательница одного из магазинов Светлана.

Андрей Савельев ИА REGNUM Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают

«Большие цены? Я просто не смотрю туда, и поэтому не вижу, зачем расстраиваться. Я знаю, что дорого и очень», — говорит покупатель Сергей.

Андрей Савельев ИА REGNUM Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают

«Мы приехали к вам в гости из Москвы. Это не высокие цены. Это шокирующие цены. Я сейчас посмотрела и глазам своим не поверила», — говорит турист Александра.

Андрей Савельев ИА REGNUM Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают

Что касается свежих овощей, то одни из самых дорогих — местные помидоры. Их цена варьируется от 600 до 700 рублей за кг.

Продавцы объясняют такую стоимость высокими затратами производителей. На Камчатке еще холодно и владельцы теплиц используют обогреваемые теплицы, соответственно, растут и затраты.

Андрей Савельев ИА REGNUM Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают

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Цены в некоторых магазинах на привозные томаты при этом не очень отличаются от местных — 676 рублей за один килограмм помидоров из Азербайджана. Здесь уже продавцы объясняют расстоянием — мол слишком далеко и затратно везти.

Андрей Савельев ИА REGNUM Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают

Один килограмм черешни сейчас на Камчатке продают за 1 тыс. рублей и выше, клубника из Греции — 770 рублей, слива красная — 524 рубля.

«Сейчас не сезон, поэтому такие цены. Вскоре, мы надеемся, они упадут», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в одном из магазинов.

Андрей Савельев ИА REGNUM Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают

Как сообщало ИА REGNUM, данные РИА «Рейтинг» о благосостоянии семей в Камчатском крае возмутили многих жителей региона, которые жалуются на нехватку денег, особенно, если в семье двое или больше детей. Обсуждая новость местные пользователи интернета указывают, что авторы рейтинга «видимо плохо знают регион и цены на продукты», а другие предполагают, что аналитики просто «не учли огромные траты на коммунальные услуги».

Летом 2016 года в зависимости от места реализации (продуктовые магазины в районах, крупные торговые центры, рынки) стоимость пшеничного хлеба в регионе составляла от 23 до 100 рублей за булку, черного — от 26,50 до 87,50 рублей за булку; 1 литр молока — от 58 до 100 рублей; 1 кг говядины — от 355 рублей до 566 рублей. Стоимость десятка яиц достигал 90 рублей и больше.

Для решения проблем с ценами местные власти объявили курс на поддержку местных фермеров. В частности, вкладываются деньги в развитие овощеводства и свинофермы.