Москва, 22 мая, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Глава российского правительства Дмитрий Медведев встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в понедельник, 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

(сс)R4BIA.com Роджеп Эрдоган

«Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник, — цитирует РИА Новости источник. — Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений».

Глава кабинета министров РФ прибыл в Турции для участия в саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как ожидается, 22 мая Медведем проведет встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и президентом Молдавии Игорем Додоном.

Кроме того, российского премьера ожидают в генеральном консульстве РФ в Стамбуле, где 22 мая пройдет открытие памятной доски чрезвычайному и полномочному послу России в Турции Андрею Карлову, погибшему в Анкаре в результате атаки террориста в декабре 2016 года.

В состав российской делегации вошли также вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак.