Владивосток, 22 мая, 2017, 04:51 — ИА Регнум. В России за неделю число случаев присасывания клещей увеличилось до 93,5 тыс. Обостряется обстановка и на Дальнем Востоке. В Приморье от укусов клещей пострадали уже более 1,4 тыс. человек, в Амурской области — свыше 564, на территории Еврейской автономии — почти 260 обращений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональных отделениях Роспотребнадзора.

skeeze Клещ

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В Приморском крае с начала 2017 года увеличивается число случаев присасывания клещей. По последним данным, зарегистрировано свыше 1,4 тыс. случаев, в 386 — у детей. Зарегистрированы 4 случая — Лесозаводск, Спасск-Дальний и Владивосток — подозрения на клещевой вирусный энцефалит.

В общей сложности укусы имели место быть на 30 административных территориях, однако чаще всего во Владивостоке — 503 обращения, Уссурийске — 199, Находке — 125 и Артёме — 101 обращение.

Возбудителей клещевых инфекций обнаружили в клещах, снятых на острове Русском, на Шаморе, в районе Снеговой пади, Пидана, Тавричанки, возбудителей боррелиоза — Снеговая падь и Покровский парк (Владивосток), Шамора, Ботанический сад, Русский.

На территории Еврейской автономной области зафиксированы 252 обращения с присасыванием клещей, в том числе среди 95 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом нет. Чаще всего от клещей страдают жители Биробиджана, а также Облученского и Ленинского районов.

В регионе акарицидные обработки проведены на 129 гектарах зон повышенного риска заражения населения, в 105,8 гектарах — детские оздоровительные учреждения.

В Амурской области зарегистрировано более 564 случаев присасывания клещей, среди детей — 166 раз. К середине мая 2016 года аналогичных случаев было меньше — 509, среди которых 155 — дети. Выявлен 1 клещ, заражённый вирусом энцефалита.

Акарицидные обработки в ЕАО охватили свыше 14,9 гектаров зон отдыха, кладбищ, летних оздоровительных и детских дошкольных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора число пациентов, обратившихся к медикам с присасыванием клещей, за неделю увеличилось на треть и составило свыше 93,5 тыс. человек. Тем не менее, указанный показатель в 1,4 раза ниже аналогичного периода 2016 года. Акарицидные обработки проведены на 128 тыс. гектаров лесов.