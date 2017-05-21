Пекин, 22 мая, 2017, 00:39 — ИА Регнум. Книга с избранными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина о национальной обороне и строительстве сильной армии была опубликована в Китае, передаёт 21 мая агентство «Синьхуа».

Иван Щилов Китай

Книга включает 67 высказываний Си, который также является председателем Центральной военной комиссии, сделанные им с ноября 2012 года по апрель 2017 года.

Книга была опубликована Издательским домом Народно-освободительной армии Китая при поддержке Компартии страны. Издание будет распространяться среди офицеров уровня полковника и выше.

Отдел политической работы при Центральной военной комиссии КПК провёл вёрстку книги, а сама комиссия выпустила циркуляр об обязательном её изучении всеми офицерами.

Напомним также, что в 2014 году в Китае была издана книга «Си Цзиньпин о государственном управлении», которая включает в себя 79 речей, разговоров, интервью, заметок и писем китайского лидера в период с ноября 2012 по июнь 2014 года. Книга уже переведена на 16 языков и была распространена в количестве 6,2 млн копий по всему миру.

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В 2016 году был выпущен новый сборник из семи разделов, в каждом из которых изложены возможные пути достижения «китайской мечты» и «великого возрождения китайской нации».

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