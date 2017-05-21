Минск, 21 мая, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Последние годы официальный Минск активно осуществляет реализацию нового проекта, который без радикальной политической, социально-экономической, идеологической и кадровой ломки позволил бы трансформировать «Белорусский проект — 1994». Трансформация должна пройти таким образом, чтобы, с одной стороны, во главе нового проекта осталось в широком смысле прежнее руководство, а с другой, одновременно с трансформацией власти не только продолжить консервацию социально-экономической и общественно-политической жизни в стране, но и осуществить дистанцирование от той идеологической программы — союз с Россией, с которой белорусский президент пришел во власть в 1994 г. Об этой масштабной и длительной операции пишет Аналитический центр OSTKRAFT в материале «Что ожидать России от Беларуси?».

Белоруссия

Механизмом реализации данного проекта стал отказ от создания полноценного Союзного государства, разрыв многих экономических договоренностей с Россией, демонстрация своей лояльности Западу через ряд политических и экономических акций — отказ от признания Южной Осетии, Абхазии, воссоединения Крыма с Россией, попытка участия в «Восточном партнерстве», прорыв антисанкционной блокады западных товаров через белорусскую границу. Более того, как показала опубликованная WikiLeaks переписка Госдепа США, еще с конца 2009 г. официальный Минск (на уровне главы администрации президента Беларуси Владимира Макея, который тогда возглавлял администрацию) начал тайное обсуждение «дорожной карты» с Вашингтоном с целью налаживания отношений с Западом и ослабления зависимости Беларуси от России.

Белорусское руководство решило, что все экономические успехи республики были следствием его успешной экономической политики, а не ежегодных дотаций со стороны Москвы в размере 8−10 млрд долларов. Несмотря на печальные уроки Украины, власти республики также делают ставку на национализм, который должен объединить белорусское общество перед «агрессией России».

Перед Александром Лукашенко всё более актуальной становится проблема его собственного преемника — кому именно он принесёт в жертву своё двусмысленное наследие и кто именно «политически похоронит» Лукашенко-президента. И поэтому центральной фигурой и тестом политических событий в стране неизбежно становится именно Владимир Макей — именно его выдвинул Лукашенко в операторы «бюрократического национализма» и в «свои парни» для Вашингтона, который и решает теперь судьбу Лукашенко.