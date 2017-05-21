Кишинёв, 21 мая, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Противники проведения марша секс-меньшинств, в основном православные верующие в сопровождении священников и представители радикальных молодежных объединений, провели контрманифестацию, пройдя маршем от памятника Стефану Великому до места проведения шествия ЛГБТ-активистов. Они пели церковные песни, скандировали гомофобные лозунги, а также попытались прорвать кордон полиции и закидать участников марша секс-меньшинств яйцами, однако тех — и это тоже уже стало традицией — посадили в полицейский автобус и эвакуировали из центра столицы.

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На пресс-конференции по итогам марша его организаторы выразили удовлетворение акцией, заявив, что, несмотря на то, что ее пришлось прервать, это была самая многочисленная (по подсчетам организаторов, в шествии приняли участие до 500 человек) и относительно спокойно прошедшая в Молдавии акция в поддержку ЛГБТ-сообщества за последние годы.

Партия социалистов организовала на центральной площади Кишинева Фестиваль семьи. Ранее президент Молдавии социалист Игорь Додон выступил категорически против ЛГБТ-марша и заявил, что не является президентом геев Молдавии.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2012 года парламент Молдавии под давлением ЕС и вопреки позиции большинства населения и церкви принял в двух чтениях «Закон об обеспечении равенства», защищающий права сексуальных меньшинств. С тех пор в Молдавии ежегодно пытаются провести гей-парад. В мае 2013 года на мероприятии присутствовал тогдашний еврокомиссар Штефан Фюле, а фестивали секс-меньшинств традиционно открывают послы США и ЕС.

Молдавская православная церковь последовательно выступает против проведения гей-парадов. Такой же позиции, согласно соцопросам, придерживается подавляющее большинство молдавских граждан.