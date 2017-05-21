Мадрид, 21 мая, 2017, 22:51 — ИА Регнум. 21 мая на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч заключительного 38-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Барселона» и «Эйбар». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

ФК БАРСЕЛОНА

В дебюте матча японский вингер Такаси Инуи открыл счет ударом с близкого расстояния после перевода с правого фланга Андера Капа — 0:1.

На 61-й минуте японец забил свой второй мяч после рикошета от перекладины — 0:2. Ассистом отметился Серхи Энрик.

Через 2 минуты испанский левый латераль Давид Жунка забил мяч в свои ворота после отскока от штанги — 1:2.

На 73-й минуте лидер сборной Уругвая Луис Суарес сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после скидки Пако Алькасера — 2:2.

Через 2 минуты аргентинский плеймейкер Лионель Месси вывел каталонский клуб вперед ударом с пенальти — 3:2.

В конце матча Месси оформил дубль, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 4:2.

Статистика матча («Барселона"/"Эйбар»)

Удары 17/6

Удары в створ 11/4

Владение 67%/33%

Фолы 3/13

«Барселона» закончила сезон на втором месте, имея в своем активе 90 очков. «Эйбар» остался на 10-й строчке с 54-мя очками.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Роберто, Умтити, Марлон, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.

«Эйбар»: Родригес, Капа, Арбилья, Жунка, Лежен, Инуи, Эскаланте, Хименес, Гарсия, Энрик, Гарсия.

Главный арбитр матча: Алехандро Эрнандес.

Предупреждения: Эскаланте — 19, Капа — 30, Бускетс — 41, Хименес — 54.

Удаления: Капа — 75.

Незабитые пенальти: Месси — 70.

Голы: Инуи 7 — 0:1, Инуи 61 — 0:2, Жунка (авг) 63 — 1:2, Суарес 73 — 2:2, Месси (пен) 75 — 3:2, Месси 90+2 — 4:2.