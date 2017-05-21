Мадрид, 21 мая, 2017, 22:49 — ИА Регнум. 21 мая на стадионе «Ла-Росаледа» был разыгран матч заключительного 38-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Малага» и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «сливочных».

Realmadrid.com Победа

В дебюте матча португальский форвард Криштиану Роналду открыл счет после проникающего паса испанского флангового полузащитника Иско — 0:1.

На 55-й минуте французский форвард Карим Бензема удвоил преимущество «сливочных», добив мяч в пустые ворота после скидки Рафаэля Варана — 0:2.

Статистика матча («Малага"/"Реал»)

Удары 19/15

Удары в створ 5/8

Владение 50%/50%

Фолы 5/8

«Реал» (Мадрид) стал чемпионом Испанской Премьер-лиги 2016/17 с 93-мя очками. «Малага» закончила сезон на 11-м месте с 46-ю очками.

Составы на матч:

«Малага»: Камени, Вильянуэва, Рикка, Торрес, Родригес, Камачо, Кеко, Ресио, Хони, Форналс, Рамирес.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Данило, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Иско.

Главный арбитр матча: Рикардо Бенгоэчеа.

Предупреждения: Камени — 56, Хони — 57.

Голы: Роналду 2 — 0:1, Бензема 55 — 0:2.