Самара, 21 мая, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Футболисты «Крыльев Советов» на своем поле уступили грозненскому «Тереку» в тридцатом туре чемпионата России. Встреча, прошедшая 21 мая на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 1:3.

Kc-camapa.ru Матч

В составе хозяев поля мяч забил Джанни Бруно. У гостей голевыми действиями отметились Аблае Мбенг, Милад Мохаммади и Беким Балай.

Самарские «Крылья Советов», набравшие 28 очков после тридцати игр, заняли пятнадцатое место в таблице и покидают Российскую футбольную Премьер-лигу (РФПЛ). Грозненский «Терек» с 48 баллами расположился на пятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 30-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Терек» (Грозный) — 1:3.

Читайте также: ФК «Зенит» занял третье место в чемпионате России

Читайте также: «Уфа» переиграла «Урал» в матче РФПЛ