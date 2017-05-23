Москва, 23 мая, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Советские и российские названия вооружений иногда могут поразить воображение не менее эффективно, чем сами системы, обладающие этими названиями, поражают врага. О самых необычных названиях боевых систем рассказывает статья военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна.

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Но причины, по которым боевые системы время от времени получают странные или даже смешные названия, лежат за пределами «просто фантазии». Зачастую это наследие исходных направлений, как например, «цветочные» названия советских артиллерийских систем, унаследованные их российскими потомками.

А иногда название переходит из шифра, присвоенного разработке еще на стадии конструирования. И здесь совпадения могут возникнуть самые забавные.

Подробнее о «находках» в области оружейных наименований читайте в статье: Нежность» и граната «Подкидыш»: имена войны

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