Москва, 23 мая, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Программа развития «Шелковый путь», предложенная и воплощаемая в жизнь Китаем, обсуждалась на международном форуме, прошедшем в Пекине с 14 по 16 мая. Делегации 29 стран, принявших участие в обсуждении путей развития мировой торговли, выразили поддержку китайскому проекту, многие страны уже подписали договоры о сотрудничестве. Речь идет о крупных инвестициях, планируемых Китаем для продвижения своей инициативы, только на ближайшие 5 лет эти вложения должны составить не менее 500 млрд. долл. Подробности о продвижении программы «Шелковый путь» и отношении, высказанном к ней странами-участницами форума в Пекине, обсуждает РедакцияИА REGNUM.

Китай

Китайская инициатива преподносится как «благая форма», которая позволит превратить глобализацию, до сих пор воспринимаемую многими как негативный процесс, в средство борьбы за лучшее мироустройство. Так, по крайней мере, это выглядит в декларации самого Китая, предполагающего использовать преимущества свободной торговли для борьбы с бедностью и негативными тенденциями экономик всех стран-участниц.

«Обособление принесет лишь вред стабильности всего мира», так выразил свою позицию глава КНР Си Цзиньпин. Возможно, что сосредоточившись на участии в китайской модели глобализации, странам, которые уже могут примерить на себя наименование «бывших мировых лидеров», удастся снизить градус напряженности, который они до сих пор создавали своей ненужной активностью в попытках удержать первенство в мировой политике любой ценой.

Подробности читайте в статье: «Новый шелковый путь» — главное 15 мая

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