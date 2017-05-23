Ватикан, 23 мая, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Новые возможности католической общины Франции, сочетающей в себе высокий уровень образования с сохранением традиционных для белых европейцев ценностей, вот что должен обеспечить диалог с «классическими социалистами», кандидатом от которых выступал на выборах президент Макрон. Или взаимное сближение будет обеспечено, или две Франции — верующая и секуляризованная вместе проиграют будущее своей страны. О том, какие новости волновали католический мир Европы и планеты в целом, повествует в своей статье Станислав Стремидловский, обозреватель ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Католическая часть французских избирателей показала высокую активность на последних выборах, проголосовав за кандидата еврооптимистов Эммануэля Макрона. Это событие можно считать авансом, выписанным традиционно настроенной частью французского общества тем политическим силам, которые обычно представляются проводниками идей безудержного либерализма.

Станет ли реальностью встречное движение тех, кто хочет поддержать борцов за историческую Францию из лагеря традиционно левых, или рука, протянутая французскими католиками, встретит пустоту. От этого во многом зависит в том числе и дальнейшая судьба политического движения, представляемого центристами и правыми партиями Франции, которые выдвигали Фийона и Ле Пен.

На фоне растущих проблем во взаимопонимании христианской и мусульманской частей Европы это представляется особенно актуальным.

Эти и другие новости католического мира читайте в статье «Страх ислама: среди католиков Франции рост поддержки правых и ультраправых».

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