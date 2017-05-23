Единство Евразии против китайской жадности
Москва, 23 мая, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Двухдневный форум по вопросам Экономического пояса «Шелковый путь», прошедший в Китае, ярко осветил некоторые вопросы будущего устройства экономического взаимодействия стран всей Земли, ищущих приемлемые способы нового глобального формата взаимодействия. Какое будущее просматривается в этом свете для России и ее возможных союзников, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.
Интересно, что на роль самого эффективного партнера китайской инициативы новой глобализации пробуются сразу две страны, это США и Великобритания, выступающие каждая со своей самостоятельной программой взаимодействия. Это необычно, учитывая устоявшиеся в ХХ веке представления о США как о лидере «объединенного Запада».
Вероятно, англичане еще раз пытаются обеспечить себе «историческое преимущество» перед Америкой, подразумеваемое их статусом старой метрополии. А вот для России перспективы выглядят тревожными. Нельзя допустить, чтобы Китай и Евросоюз решали все вопросы исключительно в собственных интересах, не учитывая точку зрения остальных стран Евразийского континента.
Каковы в данном случае позиции России, Индии и других заинтересованных стран и сможет ли быть продуктивной линия на сотрудничество Россия — США, читайте в статье «Кимерика возвращается: Уолл-стрит толкает Трампа в объятия Китая».
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