Москва, 23 мая, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Двухдневный форум по вопросам Экономического пояса «Шелковый путь», прошедший в Китае, ярко осветил некоторые вопросы будущего устройства экономического взаимодействия стран всей Земли, ищущих приемлемые способы нового глобального формата взаимодействия. Какое будущее просматривается в этом свете для России и ее возможных союзников, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM Кимерика по сценарию Демократической партии США

Интересно, что на роль самого эффективного партнера китайской инициативы новой глобализации пробуются сразу две страны, это США и Великобритания, выступающие каждая со своей самостоятельной программой взаимодействия. Это необычно, учитывая устоявшиеся в ХХ веке представления о США как о лидере «объединенного Запада».

Вероятно, англичане еще раз пытаются обеспечить себе «историческое преимущество» перед Америкой, подразумеваемое их статусом старой метрополии. А вот для России перспективы выглядят тревожными. Нельзя допустить, чтобы Китай и Евросоюз решали все вопросы исключительно в собственных интересах, не учитывая точку зрения остальных стран Евразийского континента.

Каковы в данном случае позиции России, Индии и других заинтересованных стран и сможет ли быть продуктивной линия на сотрудничество Россия — США, читайте в статье «Кимерика возвращается: Уолл-стрит толкает Трампа в объятия Китая».

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