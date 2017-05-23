Москва, 23 мая, 2017, 23:23 — ИА Регнум. Большая часть закавказских республик на протяжении долгого времени не имела собственной государственности в принципе или утеряла ее еще в Средневековье. Большинство мусульманских ханств Закавказья входило в состав Персидской империи. После распада Российской империи в мае — июне 1918 года было объявлено о создании независимых Грузии, Азербайджана и Армении.

Алексей Кившенко. Взятие Карса. Въезд. 1880

Нынешнее состояние дел в регионе, являющемся для России воротами на южном направлении и одновременно граничащим с неспокойным Ближним Востоком, будет изменяться в зависимости от способности каждого из государств, входящих в регион, устоять перед трансформирующими тенденциями.

Для России в этом регионе важно быть только миротворцем и помощником, и борьба за добрые взаимоотношения со странами Закавказья делает возможным также упрощение взаимодействия со странами Ближнего Востока.

Подробности читайте в статье «Россия в Закавказье может прийти только освободителем и миротворцем»

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Станислава Тарасова, посвященные актуальным событиям внешней политики.