Каракас, 21 мая, 2017, 21:18 — ИА Регнум. «Оппозиция затопила морем людей главное шоссе страны, ведущее в Каракас, — в таком весьма художественном стиле рассказывает о ситуации корреспонденты испанского издания El Mundo Даниэль Лосано и Диего Сантандер. — Протестанты хотят доказать, что после 50 дней борьбы сил противостоять режиму Мадуро у них меньше не стало. Сотни тысяч людей, запасшиеся бутылками с водой, в расчете на долгий марш, с транспарантами, содержащими антиправительственные требования, демонстрировали свои мирные намерения и воинственный настрой против репрессий, развязанных президентом».

Неизвестный автор. Исход из Каракаса в 1814

До президентского дворца Мирафлорес им добраться не удалось: на площади перед резиденцией первого лица государства проходил митинг сторонников Николаса Мадуро и столкновение двух противоборствующих толп могло закончиться плачевно, поэтому силы Национальной гвардии и полиции побеспокоились о разведении сторон.

«Первая цель оппозиции достигнута: вокруг нее объединились миллионы граждан. Народ хочет и готов голосовать. Демократия — это единственное наше оружие», — заявил экс-кандидат в президенты, один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес.

Венесуэльская газета Ultimas noticias сообщает, что «министр внутренних дел Нестор Ревероль в это же самое время выложил в своем Твиттере видеозапись, подтверждающую наличие в рядах мирных демонстрантах хулиганствующих групп, провоцирующих полицию на репрессивные действия. Представители этих групп, как это следует из видеоматериала, бросают в стоящих в оцеплении силовиков металлические шары и куски арматуры с намерениями нанести травму».