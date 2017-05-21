Белгород, 19 марта, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями по одному украинскому беспилотному летательному аппарату. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, один беспилотный летательный аппарат средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области, ещё один украинский дрон перехватили над территорией Воронежской области.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили в небе над территорией региона украинский беспилотник. По его словам, в результате случившегося никто не пострадал. До этого в Воронежской области во второй раз за сутки объявили режим опасности атаки БПЛА. Губернатор региона призвал жителей быть готовыми отправиться в укрытие.

Вечером 18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито восемь воздушных целей. В результате падения обломков повреждения получили несколько зданий, два легковых автомобиля и линия электропередачи.