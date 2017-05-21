Хомс, Сирия, 21 мая, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Сирийский Хомс полностью перешел под контроль правительственных сил, вывод боевиков из квартала Аль-Ваэр завершен. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя сирийской полиции.

Bo yaser Разрушенный войной Хомс

По словам источника, в городе остались только мирные жители, которые не хотели оставлять свои дома.

«После того как в квартал войдут саперы, будет принято решение, разрешить ли представителям СМИ лично увидеть последний освобожденный квартал», — рассказал представитель полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительственные войска Сирии ведут борьбу с представителями террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главным городом, удерживаемым боевиками, остается Ракка.

В то же время, благодаря усилиям РФ, Турции и Ирана с так называемой умеренной оппозицией было заключено перемирие, которое в целом соблюдается.

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